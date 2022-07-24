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PSG, Nordi Mukiele’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

PSG geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Nordi Mukiele’nin transferi için kulübü RB Leipzig ile anlaşmada son aşamaya geldi. PSG’nin yeni hocası Cristophe Galtier’in oyuncuyu çok istediği bilinirken, oyuncunun kanat beki oynayabilmesinin yanı sıra çok yönlülüğünün de bunda faktör olduğu öğrenildi.

24 Temmuz 2022, Pazar 23:40 Son Güncelleme:
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PSG, Nordi Mukiele’yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor

PSG, RB Leipzig’de forma giyen Nordi Mukiele’nin transferinde son aşamaya geldi.

PSG geçtiğimiz sezon yaptığı çıkışla adından söz ettiren Nordi Mukiele’nin transferi için kulübü RB Leipzig ile anlaşmada son aşamaya geldi. PSG’nin yeni hocası Cristophe Galtier’in oyuncuyu çok istediği bilinirken, oyuncunun kanat beki oynayabilmesinin yanı sıra çok yönlülüğünün de bunda faktör olduğu öğrenildi.

PSG’nin bu transfer için RB Leipzig’e 12 milyon Euro’nun yanı sıra 4 milyon Euro'luk bonusları içeren toplam 16 milyon Euro bonservis ödeyeceği öğrenildi. 

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