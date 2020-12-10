PSG, Neymar ve Mbappe ile görüşmelere başladı

Neymar ve Kylian Mbappe'nin takımda kalıp kalmayacağı konusunda Avrupa basınında her gün yeni bir iddia ortaya atılırken, Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi yıldız futbolcuların Paris'te kalacağını düşünüyor.

RMC Sport'a konuşan Al-Khelaifi verdiği demeçte, "Neymar ve Mbappe ile görüşmelere başladık. Müzakereler gizlidir, ancak ikisi de bizimle kalmak istiyor." ifadelerini kullandı.

Mbappe bu sezon PSG formasıyla 14 maçta 12 gol, 7 asist, Neymar ise 11 maçta 11 gol ve 9 asist üretti.

İki yıldızın da sözleşmesi 2022'de sona erecek.

NTV Spor







