PSG, Neymar ile sözleşme yenileyecek

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Neymar'ın takımdaki geleceği konuşulduğu bugünlerde çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.

Fransız basınından L'Equipe'nin haberine göre, Brezilyalı futbolcu, Paris Saint Germain ile 2027 yılına kadar geçerli olacak yeni bir sözleşmeye imza atacak. Fransız ekibinin bu transferi Şampiyonlar Ligi yarı finalinde oynanacak Manchester City maçı öncesi duyurmayı planladığı öğrenildi.

Bu sene yaşadığı sakatlıklar dolayısıyla Paris Saint Germain'de fazla forma şansı bulamayan 29 yaşındaki yıldız futbolcu, yer aldığı 22 maçta 13 kez rakip ağları havalandırırken 8 asistle de takımına katkıda bulundu.

2022'de sözleşmesi sona erecek olan Neymar'ın adı son dönemde özellikle eski takımı Barcelona ile sık sık anılıyordu.



