PSG - Nantes maç sonucu: 3-0

Fransa Kupası Yarı Finali'nde Paris Saint-Germain, sahasında Nantes'ı konuk etti.

Hala yıldızları Neymar ve Cavani'den yoksun olan PSG,; maça Areola, Thiago Silva, Kimpembe, Kehrer, Marquinhos, Juan Bernat, Kurzawa, Verratti, Mbappe, Choupo-Moting, Moussa Diaby 11'yle çıktı.

Halilhodzic'in çalıştırdığı Nantes ise Tatarusanu, Fabio, Diego Carlos, Nicolas Pallois, Edgar Ie, Lucas Lima, Abdoulaye Toure, Girotto, Rongier, Kalifa Coulibaly ve Lucas Evangelista'dan oluşan 11'le maça başladı.

Karşılaşmanın mutlak favorisi Paris Saint-Germain, 29. dakikada İtalyan yıldızı Marco Verratti'nin üstünlüğüyle 1-0'ı yakaladı ve ilk yarı da bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda 66. dakikada penaltı kazanan PSG'de topun başına geçen Mbappe, golü bulmasına rağmen ceza sahasına erken giren PSG'li oyuncular nedeniyle penaltı tekrarlandı ve Mbappe ikinci kullanışında penaltıdan faydalanamadı.

Nantes'ta 72. dakikada Kalifa Coulibaly, 2. sarı kartını görüp takımını 10 kişi bıraktı.

PSG, 84. dakikada bir penaltı daha kazandı ve Mbappe, bu kez hata yapmayarak farkı 2'ye çıkarmayı başardı: 2-0

PSG adına maça noktayı ise 90+2'de şık bir vuruşla topu ağlara yollayan Dani Alves oldu: 3-0

Paris Saint-Germain kalan bölümde skoru koruyarak karşılaşmadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve kupada üst üste 5. kez finale yükselmeyi başardı.

Paris ekibi, üst üste oynadığı 4 finalde de kupayı kazanan taraf olmuştu.

27 Nisan'da oynanacak finalde PSG'nin rakibi Lyon'u saf dışı bırakan Rennes olacak.