Fransızlar'ın futboldaki saygın isimlerinden France Football Dergisi, son sayısında Barcelona'daki geleceği tam anlamıyla bir bilinmezliğe dönüşen Lionel Messi'ye fotomontajla PSG forması giydirdi. France Football, Barça ile kontratı sezon sonunda bitecek olan Messi'ye, PSG'nin dev bir teklifte bulunduğunu tekrarladı. Haberde, 33 yaşındaki oyuncunun, Paris'e hiç bu kadar yakın olmadığının da altı çizildi. Arjantinli oyuncuyu ikna etme konusunda da başrolü, PSG'nin yeni hocası ve aynı zamanda Messi'nin vatandaşı Mauricio Pochettino'nun yanı sıra Barcelona'dan eski takım arkadaşı Neymar'ın oynayacağı belirtildi.

Neymar: Partiyi kim sevmez?

Bu arada yeniden Messi ile aynı takımda olmayı çok isteyen ve bu yılbaşına Brezilya'daki saray yavrusu bir evde salgın kurallarına uymadan 150 kişilik bir parti vererek giren Fransız devinin Brezilyalı yıldızı Neymar, İspanyol basınına konuştu. Eğlenceye düşkünlüğüyle bilinen Neymar, bu konuyla ilgili olarak, "Açıkçası bu durum bana çok tuhaf geliyor. Sonuçta parti yapmayı kim sevmez? Yüzde 100 sadece futbol oynamaya odaklanırsanız, sonunda patlarsınız" dedi.