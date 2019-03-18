PSG, Marsilya'yı devirdi puan farkını 20'ye çıkardı

PSG, Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Marsilya'yı 3-1 mağlup etti. Yıldızlar topluluğu PSG, ligde 1 maçının eksik olmasına rağmen 2. sırada bulunan Lille ile arasındaki puan farkını 20'ye çıkardı.

18 Mart 2019, Pazartesi 01:04 Son Güncelleme:
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PSG, Marsilya'yı devirdi puan farkını 20'ye çıkardı

PSG, Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Parc des Princes'de konuk ettiği Marsilya'yı 3-1 mağlup etti ve puanını 77'ye çıkarttı. PSG, ligde 1 maçının eksik olmasına rağmen 2. sırada bulunan Lille ile arasındaki puan farkını 20'ye çıkardı. 47 puanda kalan Marsilya ise haftayı 4. sırada kapattı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mbappe ile 55. ve 66. dakikada Mbappe kaydetti. Marsilya'nın tek sayısını ise 46'da Germain kaydetti.

Marsilya, 62. dakika Mandanda'nın kırmızı kart görmesiyle 26 dakika 10 kişi mücadele ederken, PSG, 90+3. dakikada Mbappe ile bir penaltı atışından yararlanamadı.

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