PSG, Fransa Ligue 1'in 29. haftasında Parc des Princes'de konuk ettiği Marsilya'yı 3-1 mağlup etti ve puanını 77'ye çıkarttı. PSG, ligde 1 maçının eksik olmasına rağmen 2. sırada bulunan Lille ile arasındaki puan farkını 20'ye çıkardı. 47 puanda kalan Marsilya ise haftayı 4. sırada kapattı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 45. dakikada Mbappe ile 55. ve 66. dakikada Mbappe kaydetti. Marsilya'nın tek sayısını ise 46'da Germain kaydetti.

Marsilya, 62. dakika Mandanda'nın kırmızı kart görmesiyle 26 dakika 10 kişi mücadele ederken, PSG, 90+3. dakikada Mbappe ile bir penaltı atışından yararlanamadı.