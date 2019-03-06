PSG-Manchster United maç sonucu: 1-3

PSG, 2-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Manchester United'a 3-1 mağlup oldu ve deplasman kuralıyla Devler Ligi'ne veda etti. Manchester United'ı çeyrek finale çıkaran golü, 90+4'üncü dakikada penaltıdan Rashford attı.

İngiliz ekibi Pogba da dahil bir çok önemli eksiği olmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı ve Paris'te tarihi bir başarıya imza atarak çeyrtek finale isimlerini yazdırdılar.

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Lukaku hızlı başladı

Maça İngiliz ekibi Manchester United hızlı bir başlangıç yaptı ve PSG savunmasının hatasını affetmeyen son haftaların formda ismi Lukaku, Manchester United'ı 2. dakikada 1-0 öne geçirdi.

PSG eşitliği sağladı

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG Bernat ile skoru eşitlemeyi başardı. Kalesinde golü gördükten sonra oyunu rakip sahaya yığan Fransız ekibi, Mbappe'yi savunma arkasına iyi sarkıttı. İngiliz ekibinin savunmacılarını iyi ekarte eden Fransız yıldızın vuruşunda boş kaleye topu yuvarlayan Bernat, skordaki dengeyi de sağlayan isim oldu.

PSG kalesinde golü görmesine rağmen oyunun ilk yarısında etkin olan taraf olarak dikkat çekti. Özellikle Bernat ve Mbappe, Fransız temsilcisinin en göze çarpan futbolcuları oldu. Manchester savunması onları durdurmakta bir hayli zorlandı. İngiliz ekibinde eksiklikler takımın performansını bir hayli etkilemiş gözüktü.

Buffon'un hatası pahalıya patladı

Maçta heyecan bir dakika olsun durmadı. 30. dakikada tecrübeli eldiven Buffon'un hatası pahalıya patladı ve Lukaku hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti. Rashford'ın uzaktan şutunu çelmekte zorlanan Buffon, resmen Lukaku'ya al da at dercesine önüne yuvarladı. Golcü futbolcu da öbu ikramı geri çevirmedi ve skoru 2-1 ManU lehine getiren golü kaydetti.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Manchester United'ın üstülüğü ile sona erdi. Büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapan ilk yarının ardından ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Di Maria ofsayta takıldı

55. dakikada ev sahibi PSG'de Di Maria topu ağlşarla buluşturdu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz sayıldı ama Mbappe'nin pozisyonu hazırlayan pası gözlerin pasını silen cinstendi.

Mücadelenin 2. yarısı ilk yarıya oranla pozisyon açısından daha kısır geçti. Futbolcular fiziksel olarak kendilerini her ne kadar zorlansalar da 2. yarıda daha kontrollü bir oyun tercih ettiler.

İngiliz ekibi Manchester United'da 17 yaşındaki Mason Greenwood, 87. dakikada Ashley Young'un yerine oyuna dahil oldu.

VAR uyardı ve penaltı

90+1. dakikada VAR'ın da uyarısıyla hakem Manchster United lehine penaltı noktasını gösterdi. Dalot'un şutunda Kimpembe'nin eline çarpan ve kornere çıkan top PSG'ye penaltı olarak geri döndü. ManU'da topun başına geçen Rashford, 90+4'te meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 3-1'e getirdi.

Golün ardından kayıp zaman hakem tarafından oynatıldı. PSG, Cavani'nin de oyuna girmesiyle son dakikalarda baskısını arttırdı ama United savunmasını geçemeyince hakem bitiş düdüğü çaldı. Manchster United sahadan 3-1'Lik galibiyetle ayrılarak adını Devler Ligi'nde çeyrek finale yazdırdı.

Maçın 11'leri

PSG: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Dani Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea; Bailly, Smalling, Lindelof; Young, McTominay, Fred, Shaw; Pereira; Rashford, Lukaku