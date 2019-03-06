Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester United, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Fransız temsilcisi PSG ile karşılaşacak. Cezalı Pogba’nın yanı sıra 9 sakatı olan United’da menacer Ola Gunnar Solskjaer, oyunculuğu döneminde hocalığını yapan kulübün efsane ismi Sir Alex Ferguson’u da kafileye davet etti. Devler Ligi’nde birçok tarihi zafer yaşayan Ferguson’un, takıma motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçında 35 gol atan PSG ise ilk maçın avantajını kullanmak istiyor. Evinde oynadığı son 16 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Paris Saint-Germain, United'ı da eli boş göndererek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'de oynanacak dev maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Muhtemel 11'ler

PSG: Buffon, Kehrer, Silva, Kimpembe, Bernat, Verratti, Marquinhos, Nkunku, Draxler, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea, Young, Smalling, Lindelof, Shaw, Dalot, McTominay, Pereira, Fred, Lukaku, Rashford

Manchester United'ın turu geçebilmesi için rakibini en az üç farklı skorla mağlup etmesi veya iki farklı galibiyetlerinde en az üç gol atması gerekiyor. 2-0'lık avantaj ile maça çıkacak olan PSG ise,

Sakatlar ve cezalılar

Paris Saint-Germain'de ilk maçta da forma giyemeyen Edinson Cavani, Neymar ve Thomas Meunier'nin sakatlıkları devam ediyor. Manchester United ise Paris'e tam 10 eksikle gitti.

İngiliz devinde Antonio Valencia, Matteo Darmian, Juan Mata, Ander Herrera, Jesse Lingard, Alexis Sanchez, Nemanja Matic, ve Anthony Martial sakatlık nedeniyle Paris'te forma giyemeyecek. Öte yandan ilk maçta kırmızı kart gören Paul Pogba da cezası nedeniyle rövanş mücadelesinde yer alamayacak.