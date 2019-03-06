Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester United, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Fransız temsilcisi PSG ile karşılaşacak. Cezalı Pogba’nın yanı sıra 9 sakatı olan United’da menacer Ola Gunnar Solskjaer, oyunculuğu döneminde hocalığını yapan kulübün efsane ismi Sir Alex Ferguson’u da kafileye davet etti. Devler Ligi’nde birçok tarihi zafer yaşayan Ferguson’un, takıma motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçında 35 gol atan PSG ise ilk maçın avantajını kullanmak istiyor. Evinde oynadığı son 16 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Paris Saint-Germain, United'ı da eli boş göndererek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'de oynanacak dev maç TSİ 23.00'te başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

11'ler

PSG: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Dani Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea; Bailly, Smalling, Lindelof; Young, McTominay, Fred, Shaw; Pereira; Rashford, Lukaku

Manchester United'ın turu geçebilmesi için rakibini en az üç farklı skorla mağlup etmesi veya iki farklı galibiyetlerinde en az üç gol atması gerekiyor. 2-0'lık avantaj ile maça çıkacak olan PSG ise,