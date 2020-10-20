PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları başlıyor. Günün en dikkat çeken maçında PSG ile İngiliz Devi Manchester United karşı karşıya gelecek. Peki, PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta? Detaylar ve maçın canlı skor takibi fanatik.com.tr'de...
Bir tarafta Mbappe'li, Neymarlı Fransa şampiyonu PSG... Diğer taraftara İngiliz devi Manchester United. Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında PSG ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in rakipleri olan iki dünya devi turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.
PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Parc des Princes'de bu akşam saat 22:00'de başlakayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...
PSG - Manchester United muhtemel 11'ler...
PSG: Navas, Bakker, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Draxler, Herrera, Gueye, Maria, Neymar, Mbappe
Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Bissaka, Matic, Pogba, Telles, Fernandes, Rashford, Martial
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Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programı...
Salı:
19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)
19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)
22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)
22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)
22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)
22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)
22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)
22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir
21 Ekim Çarşamba:
19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)
19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)
22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)
22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)
22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)
22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)
22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)
22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)