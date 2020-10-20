Bir tarafta Mbappe'li, Neymarlı Fransa şampiyonu PSG... Diğer taraftara İngiliz devi Manchester United. Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında PSG ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Başakşehir'in rakipleri olan iki dünya devi turnuvaya galibiyetle başlamanın hesaplarını yapıyor.

PSG - Manchester United maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'de bu akşam saat 22:00'de başlakayacak mücadele beIN SPORTS HD2'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

PSG - Manchester United muhtemel 11'ler...

PSG: Navas, Bakker, Kimpembe, Marquinhos, Florenzi, Draxler, Herrera, Gueye, Maria, Neymar, Mbappe

Manchester United: De Gea, Tuanzebe, Lindelöf, Shaw, Bissaka, Matic, Pogba, Telles, Fernandes, Rashford, Martial

Şampiyonlar Ligi 1. hafta maç programı...

Salı:

19.55 Zenit (Rusya) - Club Brugge (Belçika)

19.55 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Juventus (İtalya)

22.00 Rennes (Fransa) - Krasnodar (Rusya)

22.00 Chelsea (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Lazio (İtalya) - Borussia Dortmund (Almanya)

22.00 Barcelona (İspanya) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Manchester United (İngiltere)

22.00 Leipzig (Almanya) - Medipol Başakşehir

21 Ekim Çarşamba:

19.55 Salzburg (Avusturya) - Lokomotiv Moskova (Rusya)

19.55 Real Madrid (İspanya) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

22.00 Bayern Münih (Almanya) - Atletico Madrid (İspanya)

22.00 Inter (İtalya) - Borussia Mönchengladbach (Almanya)

22.00 Olympiakos (Yunanistan) - Olympique Marsilya (Fransa)

22.00 Manchester City (İngiltere) - Porto (Portekiz)

22.00 Ajax (Hollanda) - Liverpool (İngiltere)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Atalanta (İtalya)



