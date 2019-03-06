PSG - Manchester United (CANLI)

Şampiyonlar Ligi ikinci turu rövanş maçında İngiliz ekibi Manchester United, ilk maçta 2-0 mağlup olduğu Fransız temsilcisi PSG ile karşılaşıyor. Cezalı Pogba’nın yanı sıra 9 sakatı olan United’da menacer Ola Gunnar Solskjaer, oyunculuğu döneminde hocalığını yapan kulübün efsane ismi Sir Alex Ferguson’u da kafileye davet etti. Devler Ligi’nde birçok tarihi zafer yaşayan Ferguson’un, takıma motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi. Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 10 iç saha maçında 35 gol atan PSG ise ilk maçın avantajını kullanmak istiyor. Evinde oynadığı son 16 Şampiyonlar Ligi maçının sadece birini kaybeden Paris Saint-Germain, United'ı da eli boş göndererek adını çeyrek finale yazdırmak istiyor.

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Mücadele başladı

Lukaku hızlı başladı

Maça İngiliz ekibi Manchester United hızlı bir başlangıç yaptı ve PSG savunmasının hatasını affetmeyen son haftaların formda ismi Lukaku, Manchester United'ı 2. dakikada 1-0 öne geçirdi.

PSG eşitliği sağladı

Karşılaşmanın 12. dakikasında PSG Bernat ile skoru eşitlemeyi başardı. Kalesinde golü gördükten sonra oyunu rakip sahaya yığan Fransız ekibi, Mbappe'yi savunma arkasına iyi sarkıttı. İngiliz ekibinin savunmacılarını iyi ekarte eden Fransız yıldızın vuruşunda boş kaleye topu yuvarlayan Bernat, skordaki dengeyi de sağlayan isim oldu.

PSG kalesinde golü görmesine rağmen oyunun ilk yarısında etkin olan taraf olarak dikkat çekti. Özellikle Bernat ve Mbappe, Fransız temsilcisinin en göze çarpan futbolcuları oldu. Manchester savunması onları durdurmakta bir hayli zorlandı. İngiliz ekibinde eksiklikler takımın performansını bir hayli etkilemiş gözüktü.

Buffon'un hatası pahalıya patladı

Maçta heyecan bir dakika olsun durmadı. 30. dakikada tecrübeli eldiven Buffon'un hatası pahalıya patladı ve Lukaku hem kendisinin hem de takımının 2. golünü kaydetti. Rashford'ın uzaktan şutunu çelmekte zorlanan Buffon, resmen Lukaku'ya al da at dercesine önüne yuvarladı. Golcü futbolcu da öbu ikramı geri çevirmedi ve skoru 2-1 ManU lehine getiren golü kaydetti.

Mücadelenin ilk yarısı 2-1 Manchester United'ın üstülüğü ile sona erdi. Büyük bir mücadeleye ev sahipliği yapan ilk yarının ardından ekipler soyunma odasının yolunu tuttular.

Di Maria ofsayta takıldı

55. dakikada ev sahibi PSG'de Di Maria topu ağlşarla buluşturdu. Ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. Gol geçersiz sayıldı ama Mbappe'nin pozisyonu hazırlayan pası gözlerin pasını silen cinstendi.

Mücadelenin 2. yarısı ilk yarıya oranla pozisyon açısından daha kısır geçti. Futbolcular fiziksel olarak kendilerini her ne kadar zorlansalar da 2. yarıda daha kontrollü bir oyun tercih ettiler.

Maçın 11'leri

PSG: Buffon, Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat, Marquinhos, Verratti, Dani Alves, Draxler, Di Maria, Mbappe

Manchester United: De Gea; Bailly, Smalling, Lindelof; Young, McTominay, Fred, Shaw; Pereira; Rashford, Lukaku