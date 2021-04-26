UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yarı final heyecanı yaşanıyor. Real Madrid - Chelsea maçının ardından PSG ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Son şampiyon Bayern Münih'i kupanın dışına iten PSG, İngiliz ekibi karşısında tur kapısını aralamaya çalışacak. Manchester temsilcisi ise zorlu deplasmanda avantaj peşinde olacak. Karşılaşma öncesi ev sahibinde tek eksik sakatlığı bulunan Juan Bernat. Konuk ekip ise Fransa'ya tam kadro geldi.

PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Nisan Çarşamba günü Parc des Princes'te oynanacak PSG - Manchester City maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Felix Brych'in yöneteceği dev maç beIN Sports Haber ve beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.

PSG - Manchester City muhtemel 11'ler:

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Neymar; Mbappe

Manchester City: Ederson; Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo; Rodri, Gündoğan; Mahrez, De Bruyne, Foden; Bernardo Silva