Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla başlayacak. Gecenin maçında A Grubu'nda Kevin De Bruyne'li Manchester City, Lionel Messi önderliğindeki Neymar ve Mbappe'nin de bulunduğu PSG'nin Fransa'da rakibi olacak. İki maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Messi, takımla birlikte idmanlara başladı ve İngilizler'e karşı oynama ihtimali yüksek. Ev sahibinde cezalı Di Maria ve henüz hazır olmayan Ramos yok. İlk haftada Pochettino'nun PSG'si, Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Pep Guardiola'nın öğrencileri evinde RB Leipzig'i 6-0 yenmişti. İki takım daha önce 4 kez karşılaştı; 3 kez City kazandı, 1 mücadele berabere sonuçlandı. Fransızlar'ın 3 golüne İngiliz ekibi 7 golle cevap verdi.

PSG-Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parc des Princes'te oynanacak PSG-Manchester City maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek. Bugün TSİ 22.00'de başlayacak ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi ve tüm detayları haberimizde olacak.

PSG-Manchester City muhtemel 11'ler:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Diallo, Herrera, Paredes, Gueye, Neymar, Mbappe, Messi

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Grealish, Torres

Chiellini'den PSG yorumu

Juventus'un 37 yaşındaki kaptanı Giorgio Chiellini, Neymar-Messi-Mbappe üçlüsünün hücumda yer aldığı PSG hakkında konuştu. Chiellini, "Adeta Play-Station oyunundaki bir takım gibiler. Eğer saha içi ve dışında uyum sağlayabilirse, takım başarısını da bireysel başarının önüne koyarlarsa, yenilmez olurlar" ifadelerini kullandı.