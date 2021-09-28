PSG-Manchester City maçı (CANLI)

Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasında ikinci hafta heyecanı, bu akşam oynanacak maçlarla başladı. Gecenin maçında A Grubu'nda Kevin De Bruyne'li Manchester City, Lionel Messi önderliğindeki Neymar ve Mbappe'nin de bulunduğu PSG'nin Fransa'da rakibi oluyor. İki maçtır sakatlığı sebebiyle forma giyemeyen Messi, İngilizler'e karşı sahaya ilk 11'de çıktı. Ev sahibinde cezalı Di Maria ve henüz hazır olmayan Ramos yok. İlk haftada Pochettino'nun PSG'si, Club Brugge ile deplasmanda 1-1 berabere kalırken, Pep Guardiola'nın öğrencileri evinde RB Leipzig'i 6-0 yenmişti. İki takım daha önce 4 kez karşılaştı; 3 kez City kazandı, 1 mücadele berabere sonuçlandı. Fransızlar'ın 3 golüne İngiliz ekibi 7 golle cevap verdi.

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PSG-Manchester City maçı hangi kanalda?

Parc des Princes'te oynanan PSG-Manchester City maçını İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetiyor. TSİ 22.00'de başlayan ve dijital yayın platformu Exxen'den naklen yayınlanan 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde.

PSG-Manchester City ilk 11'ler:

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Kimpembe, Nuno Mendes, Verratti, Herrera, Gueye, Mbappe, Neymar, Messi

Manchester City: Ederson, Walker, Ruben Dias, Laporte, Cancelo, Bernardo Silva, Rodri, De Bruyne, Mahrez, Sterling, Grealish

Chiellini'den PSG yorumu

Juventus'un 37 yaşındaki kaptanı Giorgio Chiellini, Neymar-Messi-Mbappe üçlüsünün hücumda yer aldığı PSG hakkında konuştu. Chiellini, "Adeta Play-Station oyunundaki bir takım gibiler. Eğer saha içi ve dışında uyum sağlayabilirse, takım başarısını da bireysel başarının önüne koyarlarsa, yenilmez olurlar" ifadelerini kullandı.