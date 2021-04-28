PSG - Manchester City maçı Canlı

29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nın ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali öncesi yarı final kapışmasında son finalist PSG, İngiliz devi Manchester City'yi konuk ediyor. PSG'de Bernat sakatlığı sebebiyle kritik maçta forma giyemeyecek. City'de ise eksik yok. İki takım daha önce 2 kez bu arenada karşı karşıya geldi. Bu maçların 1'i berabere biterken, 1'ini Manchester temsilcisi kazandı. PSG'nin attığı 2 gole City, 3 golle cevap verdi. Yıldızlar savaşında PSG'nin en büyük kozları Kylian Mbappe ile Neymar, City'nin ise Kevin de Bruyne ve İlkay Gündoğan...

PSG - Manchester City ilk 11'ler:

PSG: Keylor Navas, Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Gueye, Paredes, Verratti, Di Maria, Neymar, Mbappe

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Ruben Dias, Joao Cancelo, Rodri, İlkay Gündoğan, De Bruyne, Mahrez, Foden, Bernardo Silva





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Pochettino elemişti...

City'nin hocası Pep Guardiola'nın, PSG'nin başındaki Mauricio Pochettino'ya karşı 10 galibiyeti, 5 beraberliği ve 3 mağlubiyeti var. Ancak Pochettino, meslektaşına rakip olduğu tek Avrupa Kupası eşleşmesinde; 2018-19 Devler Ligi çeyrek finalinde Tottenham'la rakibini elemişti.

PSG - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

28 Nisan Çarşamba günü Parc des Princes'te oynanacak PSG - Manchester City maçı TSİ 22.00'de başlayacak. Felix Brych'in yöneteceği dev maç beIN Sports Haber ve beIN Sports 4 ekranlarından futbolseverler ile buluşacak. 90 dakikanın canlı anlatımı ve skor takibi ise haberimizde olacak.