PSG maçında şaşırtan Mbappe detayı! Bilerek mi yaptı?

Fransız basınına göre, PSG'nin yıldız oyuncusu Kylian Mbappe, kulübe Ocak ayında ayrılmak istediğini bildirdi. Bu haberin gündeme düşmesinin ardından 23 yaşındaki oyuncu ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi.

PSG'nin inatla kadroda tutmak istediği yıldız isim için Real Madrid'in yanı sıra İngiliz kulüpleri transferi bitirmek için hazırlıklar yapıyor.





PSG'NİN REAL MADRID ŞARTI!

İngiliz basınında yer alan haberlere göre; PSG, Mbappe'nin takımda ayrılmasına Real Madrid'e gitmeme şartıyla izin verecek.

Haziran ayında Real Madrid ile Mbappe görüşme halindeydi, ancak daha sonra bu görüşmeler sürpriz bir şekilde askıya alınmıştı.

İSTEDİĞİ ÜCRET LIVERPOOL'U ZORLAR

Liverpool da daha önce Mbappe ile görüşme halindeydi. Liverpool, Jürgen Klopp'un da hayranlığını gizlemediği Mbappe transferi için önünde büyük bir engel var.

Fransız yıldızın isteyeceği ücret Liverpool'u zorlayabilir.

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CHELSEA'NİN SÜRPRİZ TRANSFERİ OLABİLİR

Roman Abramovich'in ardından kulübü satın alan Amerikalı iş insanı Todd Boehly'nin takıma büyük bir isim transfer etmek istediği biliniyor.

Chelsea'nin yeni sahiplerinin takıma transfer edeceği isim, Mbappe olabilir, ancak İngiliz basını bu duruma büyük sürpriz gözüyle bakıyor.

MANCHESTER UNITED TAKİPTE

Manchester United bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde yer almadığı için Kylian Mbappe için ilk seçenek olmayabilir.

Yapılacka görüşmelerde, Mbappe'yi hem maddi olarak hem de proje olarak ikna edebilirlerse Manchester United da bu transfer yarışında yer alacaktır.





MANCHESTER CITY İSTEDİĞİ ÜCRETİ VEREBİLİR

Sezon başında Erling Haaland'ı kadrosuna katan İngiliz ekibi, Kylian Mbappe'nin istediği transfer ücretini karşılayabilecek birkaç isimden biri.

Pep Guardiola, Erling Haaland ve Kevin De Bruyne ile aynı takımda olmak Fransız yıldıza çekici gelebilir. Manchester City'nin, Şampiyonlar Ligi'ni kazanmanın favorilerinden biri olduğu gerçeği de bu transferin ihtimalini güçlendiriyor.

MAÇTA DİKKAT ÇEKEN GÖRÜNTÜ

Mbappe’nin ayrılacağı haberlerinin çıktığı akşam (dün) PSG, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Portekiz ekibi Benfica ile karşılaştı. Maçta dikkat çeken bir olay yaşandı.

NOT DEFTERİ KAMERALARA YAKALANDI

PSG Teknik Direktörü Galtier, maç sırasında elinde not defteriyle ekrana geldi. Fransız teknik adamın defterinin arkasında yazan yazı izleyenlerin dikkatinden kaçmadı.

‘KYLIAN SAĞDA OYNAMAYI TERCİH EDİYOR’

Galtier’in defterinde ‘Kylian sağda oynamayı tercih ediyor’ yazdığı görüldü. Fransız basınının iddiasına göre ise ayrılık haberlerinin çıktığı gün tecrübeli teknik direktör bilerek defterini daha yukarıda tuttu ve kasıtlı olarak böyle bir görüntü verdi. Çünkü ayrılıkla ilgili ortaya atılan iddiaların arasında Mbappe'nin istediği yerde oynatılmadığı da yer alıyordu.