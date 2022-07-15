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PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

Fransız devi Paris Saint-Germain, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Lionel Messi'nin kontratını uzatmak için harekete geçti. İddialara göre PSG, yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanırken, Messi ise Dünya Kupası'nı beklemek ve daha sonra geleceği hakkında karar vermek istiyor.

15 Temmuz 2022, Cuma 00:20 Son Güncelleme:
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PSG, Lionel Messi'nin sözleşmesini uzatmak için harekete geçti

Fransız devi Paris Saint-Germain, sözleşmesi 2023 yılında bitecek olan Lionel Messi'nin kontratını uzatmak için harekete geçti.

Marca'da yer alan habere göre PSG, yıldız futbolcuya yeni sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

Fransız ekibinden Messi'ye henüz resmi bir sözleşme teklifi sunulmadı. Ancak kulüp Arjantinli yıldızın kontratını uzatmak için oldukça istekli. Özellikle Messi'nin futbol yeteneklerinin yanı sıra ekonomik olarak kulübe getirisi nedeniyle yıldız futbolcunun takımda kalması yönünde çalışmalar yapılıyor.

Messi'nin kararı

Arjantinli yıldız ise henüz bir teklif sunulmaması sebebiyle kesin bir yanıt vermek için çok erken olduğunu düşünüyor. Messi, yıl sonunda düzenlenecek olan Katar 2022 FIFA Dünya Kupası'nı beklemek ve daha sonra geleceği hakkında karar vermek istiyor. 

İlk senesi kolay geçmedi

Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Lionel Messi'nin Fransız ekibindeki ilk senesi kolay geçmedi. Adaptasyon sorunları yaşayan yıldız futbolcu, Barcelona'daki performansını da sahaya yansıtmakta zor anlar yaşadı. Messi, özellikle PSG'nin Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından PSG taraftarları tarafından eleştirilerin odağında yer almış ve ıslıklanmıştı.

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