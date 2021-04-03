Fransa Ligue 1'de bitime 8 hafta kala averajla liderlik koltuğunda oturan PSG, kendisi gibi 63 puanı olan Türk yıldızların takımı Lille'i sahasında ağırlayacak. Lyon'un 60 puanla 3., Monaco'nun 59 puanla 4. olduğu Ligue 1'de herkes, PSG-Lille kapışmasının sonucunu merak ediyor. Ev sahibinin en önemli kozu olarak Kylian Mbappe ön plana çıkarken, Lille'de elbette gözler Burak Yılmaz'da olacak. A Milli Takımımız'da başarılı bir performans gösteren ve 4-2 kazandığımız Hollanda'ya karşı hat-trick yapan 35 yaşındaki oyuncu, konuk ekibin en önemli gol silahı olacak.

PSG - Lille maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Parc des Princes'te oynanacak ve TSİ 18.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Benoit Bastien yönetecek. beIN SPORTS HD 4'ten naklen yayınlanacak 90 dakikanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

PSG - Lille muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bakker, Paredes, Gueye, Di Maria, Neymar, Mbappe, Kean

Lille: Maignan, Djalo, Fonte, Botman, Reinildo, Ikone, Andre, Sanches, Bamba, David, Burak Yılmaz

Yusuf Yazıcı yedek, Zeki Çelik yok

Şu an için Lille'de Yusuf Yazıcı'nın yedek soyunacağı, geçtiğimiz hafta koronavirüse yakalanan Zeki Çelik'in son testinin de pozitif çıktığı ve forma giyemeyeceği öğrenildi. Lille'le ilk yarıdaki maçta golsüz berabere kalan ancak rakibini Fransa Kupası'nda 3-0'la geçen PSG'de eksiklerin sayısı bir hayli fazla.

Paris temsilcisinde de Verratti, Pereira, Bernat, Letellier, Kurzawa ve Icardi sahada olamayacak. İki takımın son 10 maçında PSG 8 kez, Lille 1 kez kazandı, 1 mücadele de beraberlikle sonuçlandı.