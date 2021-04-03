PSG - Lille maçı Canlı

Fransa Ligue 1'de bitime 8 hafta kala averajla liderlik koltuğunda oturan PSG, kendisi gibi 63 puanı olan Türk yıldızların takımı Lille'i sahasında ağırlıyor. Lyon'un 60 puanla 4., Monaco'nun 62 puanla 3.sırada olduğu Ligue 1'de herkes, PSG-Lille kapışmasının sonucunu merak ediyor. Ev sahibinin en önemli kozu olarak Kylian Mbappe ön plana çıkarken, Lille'de elbette gözler Burak Yılmaz'da olacak.

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