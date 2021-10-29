PSG - Lille CANLI

Fransa Ligue 1'de 'Bizim Çocuklar'ın takımı son şampiyon Lille, Lionel Messi ve Neymar'lı yıldızlar topluluğu PSG'nin konuğu oluyor. 28 puanla liderlik koltuğunda yer alan ev sahibinde cezalı Hakimi'nin yanı sıra Verratti, Rico, Paredes, Ramos ve Mbappe sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor.

PSG-Lille maçı başladı.

GOL! Dakika 31| Burak Yılmaz'ın asistinde David'in golüyle Lille, PSG deplasmanında 1-0 öne geçti.

PSG :Donnarumma, Kimpembe, Marquinhos, Bernat, Kehrer, Danilo, Wijnaldum, Gueye, Neymar, Di Maria, Messi.

Lille: Grbic, Zeki Çelik, Fonte, Djalo, Reinildo, Ikone, Renato Sanches, Xeka, Bamba, David, Burak Yılmaz

Zeki 11'de, Yusuf yedek

15 puanla 10. sırada bulunan ve geçen sezonki formundan uzak olan Lille'de Benjamin Andre cezalı, Sven Botman da sakatlığı nedeniyle bu deplasmanda forma giyemeyecek. Konuk ekipte 'Kral' lakaplı Milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın, Zeki Çelik ile birlikte ilk 11'de olacağı öğrenildi. Yusuf Yazıcı'nın ise Paris'teki maça yedek kulübesinde başlayacağı bildirildi.

PSG-Lille maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes Stadı'nda oynanacak Paris Saint-Germain - Lille maçı saat 22:00'de başlayacak. Amaury Deleru'nun yöneteceği karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

PSG - Lille maçı 11'leri



