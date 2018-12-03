PSG ligde ilk kez puan kaybetti

Lige 14 maçta aldığı 14 galibiyetle başlayan Paris Saint-Germain, Ligue 1'in 15. haftasında Bordeaux ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı ve ilk kez puan kaybetti.

03 Aralık 2018, Pazartesi 01:35
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PSG ligde ilk kez puan kaybetti

Fransa Ligue 1'de oynanan karşılaşmada Bordeaux ile PSG 2-2'lik skorla berabere kaldı. İlk 14 maçının tamamını kazanan yıldızlar topluluğu Paris, ligde ilk kez puan kaybetti. 

PSG ligde 14 maç kazanarak en iyi başlangıç rekorunu kırmıştı. Bordeaux karşısında alınan beraberlikle galibiyet serisi sona erdi.

PSG'nin golleri 34. dakikada Neymar ve Mbappe'den geldi. Ev sahibi Bordeaux'nun gollerini ise 53. dakikada Briand ile 84. dakikada Cornelius kaydetti. PSG'nin süperstarı Kylian Mbappé, Bordeaux'ya attığı gol ile Top 5 Lig tarihinde Raul’ün (1997 - 49gol) ardından 20 yaşına basmadan önce 41 gole ulaşan ikinci isim oldu.



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