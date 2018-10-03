PSG-Kızılyıldız maç sonucu: 6-1

Şampiyonlar Ligi C Grubu'nun 2. maçlarında PSG, Parc des Princes'de seyircisinin önünde Kızılyıldız ile karşı karşıya geldi.

Mücadelenin baştan sona hakimi olan Fransızlar sahadan 6-1 gibi farklı bir skorla ayrıldı.

Gecenin yıldızlarından Neymar, 20, 22 ve 81. dakikalarda attığı gollerle hat-tirck yaptı. PSG'nin diğer gollerini Cavani, 37. dakikada, Di Maria 41'de, Mbappe de 70. dakikada kaydetti.

Kızılyıldız'ın golü ise tanıdık bir isimden geldi. Ülkemizde bir dönem Trabzonspor forması da giyen Marko Marin, 74'te takımının maçtaki tek golünü kaydetti.

Alınan bu sonuçla PSG puanını 3'e çıkarttı. Kızılyıldız ise bir puanda kaldı.