Transferin kapanmasına bir gün kala şov yapan Galatasaray saatler içerisinde arka arkaya Mauro İcardi, Yusuf Demir, Mathias Ross, Milot Rashica ve Juan Mata'yı kadrosuna kattığını açıklamıştı. Rakiplerine adeta gövde gösterisi yapan Cim Bom özellikle Mauro İcardi transferinin maliyetini açıkladığında ise futbol camiası şoka uğraşmıştı. Sarı-Kırmızılılar, Arjantinli oyuncunun 6 milyon 750 bin Euro'luk senelik maaşının sadece 750 bin Euro'sunu ödeyeceğini duyurmuştu.

En çok İcardi'nin...

Ancak PSG'nin sadece İcardi'yi değil; Julian Draxler, Laywin Kurzawa ve Gini Wijnaldum'un da maaşının büyük bir kısmını karşıladığı kaydedildi. Başkent temsilcisi; İcardi'nin yüzde 89, Draxler'in yüzde 80, Kurzawa'nın yüzde 60 ve Wijnaldum'un da maaşının yüzde 40'ını karşılıyor.

Yönetim zorda

Le Parisien'in haberine göre; PSG'nin kiralık olarak gönderdiği söz konusu oyuncuların transfer şartları oldukça eleştirilmeye başlandı. Taraftarların tepkisini çeken bu durum yönetimi de bir hayli zora soktu.



