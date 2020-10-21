Temsilcimiz Başakşehir'in de yer aldığı UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda ilk haftanın flaş sonucuna Paris Saint-Germain'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Manchester United, imza attı. İngiliz ekibi Paris deplasmanında önemli bir galibiyete imza atarken en öne çıkan oyuncusu yeni transfer Alex Telles oldu.

Porto'dan transfer edilen eski Galatasaraylı Alex Telles, ilk 11'de başladığı maçta 67 dakika oyunda kaldı. Fransız L'Equipe'e göre ise bu sürede sergilediği performans fazlasıyla öne çıkmasını sağladı.

Fransız gazetesi L'Equipe, oyuncuları puanlarken en yüksek puanı Manchester United'dan Lindelöf ve Alex Telles'e verdi.