PSG, Jules Kounde ile ilgileniyor

Fransa Ligue 1 ekiplerinden PSG, yeni sezonda Mauricio Pochettino'ya iddialı bir kadro kurmak adına çalışmalarını sürdürüyor. OK Diario'nun haberine göre Paris Saint-Germain, Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde ile ilgileniyor.

PSG'de Leonardo'nun Kounde'yi takibini sürdürdüğü ve 2019'da 25 milyon Euro bonservis bedeli ile Bordeaux'dan Sevilla'ya transfer olan 22 yaşındaki oyuncuyu Fransa'ya geri getirmek istediği belirtiliyor. Geçtiğimiz günlerde Manchester United'ın da ilgilendiği belirtilen Kounde için devlerin yüksek bir bonsevis ücretini gözden çıkarmaları gerekiyor. Sevilla'nın bonservis olarak oyuncunun sözleşmesinde yer alan 80 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini talep ettiği aktarılıyor.