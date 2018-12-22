PSG için Idrissa Gueye iddiası

Ligue 1'de namağlup liderliğini sürdüren ve Şampiyonlar Ligi'ndeki zorlu gruptan birinci sırada çıkarak son 16 turunda Manchester United ile eşleşen Paris Saint Germain'de defansif orta saha arayışı sürüyor.

22 Aralık 2018, Cumartesi 10:58
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PSG için Idrissa Gueye iddiası

Fransa basınında savunma önünde güvenliği sağlayacak sert ve dinamik bir orta saha oyuncusu arayışında olan ve bu sezon bazı maçlarda stoper Marquinhos'un ön libero olarak görev yaptığı Paris Saint Germain'in devre arası transfer döneminde Everton'dan Idrissa Gana Gueye'nin transfer edilmesi için oyuncunun menajeriyle görüşmeleri başlattığı iddia edildi.

2.5 yıldır Everton forması giyen ve bu sezon Premier Lig'in en çok top kapan oyuncusu konumunda olan 29 yaşındaki Gueye 5 yıl Lille forması giymişti. (Bein Sports)

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