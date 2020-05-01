PSG için bir şampiyonluk kaldı! St. Etienne..

Ligue 1'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan PSG böylece 9. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Üst üste üç sezondur şampiyon olan aynı zamanda son 9 sezonda 8 kez şampiyonluk yaşayan Paris Saint-Germain'in bir kez daha şampiyon olursa Saint-Etienne'i yakalayacak.

Fransa Ligue 1 tarihinde en çok şampiyon olan takım Saint-Etienne. Son olarak 1980-81 sezonunda şampiyon olan Saint-Etienne 10 kez mutlu sona ulaşırken Marsilya ve PSG 9'ar şampiyonluk yaşadı. Gelecek sezon PSG şampiyon olursa Saint-Etienne'i yakalamış olacak

Ligue 1'de en çok şampiyonluk yaşayan takımlar

10 şampiyonluk Saint-Etienne

9 şampiyonluk Marsilya

9 şampiyonluk Paris Siant-Germain

8 şampiyonluk Monaco

8 şampiyonluk Nantes

7 şampiyonluk Lyon



