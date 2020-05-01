PSG için bir şampiyonluk kaldı! St. Etienne..
Ligue 1'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan PSG böylece 9. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Üst üste üç sezondur şampiyon olan aynı zamanda son 9 sezonda 8 kez şampiyonluk yaşayan Paris Saint-Germain'in bir kez daha şampiyon olursa Saint-Etienne'i yakalayacak.
Ligue 1'de 2019-20 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan PSG böylece 9. kez mutlu sona ulaşmış oldu. Üst üste üç sezondur şampiyon olan aynı zamanda son 9 sezonda 8 kez şampiyonluk yaşayan Paris Saint-Germain'in bir kez daha şampiyon olursa Saint-Etienne'i yakalayacak.
Fransa Ligue 1 tarihinde en çok şampiyon olan takım Saint-Etienne. Son olarak 1980-81 sezonunda şampiyon olan Saint-Etienne 10 kez mutlu sona ulaşırken Marsilya ve PSG 9'ar şampiyonluk yaşadı. Gelecek sezon PSG şampiyon olursa Saint-Etienne'i yakalamış olacak
Ligue 1'de en çok şampiyonluk yaşayan takımlar
10 şampiyonluk Saint-Etienne
9 şampiyonluk Marsilya
9 şampiyonluk Paris Siant-Germain
8 şampiyonluk Monaco
8 şampiyonluk Nantes
7 şampiyonluk Lyon