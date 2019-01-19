PSG-Guingamp maç sonucu: 9-0

Fransa Ligue 1'in 21. hafta mücadelesinde PSG, Parc des Princes'de Guingamp'ı ağırladı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 9-0'lık skor kazandı ve futbol sahalarından ender yaşanan sonuçlardan birine imza attı.

Yıldızlar topluluğuan galibiyeti getiren golleri, 11. dakika ve 68. dakikada Neymar, 37,45 ve 80'de Mbappe, 59,66 ve 76'da Edison Cavani ile 83'te Thomas Meunier kaydetti.

Gollerin çoğu ikinci yarıda geldi. İlk yarı sonucu sadece 3-0'ken ikinci yarıda PSG rakibine acımadan hücum ederek lig kupasının rövanşını ligde almış oldu.

PSG, rakibine karşı Fransa Lig Kupası çeyrek finalinde 2-1 yenilmiş ve turnuvaya veda etmişti. Alınan bu sonuçla bu skor aynı zamanda da bir intikam maçı olduğu yönünde yorumlar yapıldı.

Alınan bu sonuçla PSG 2 maç eksiğine rağmen 53 puanla zirvede bulunuyor. Guingamp ise 14 puanla son sırada bulunuyor.



