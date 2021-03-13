Galatasaray 'ın transferi için çalışmalara başladığı Julian Draxler'in PSG ile yeni sözleşme görüşmesi yapacağı öğrenildi. Bu sezon PSG ile sözleşmesi sona erecek olan Julian Draxler'in kulüpteki akıbetinin Pochettino'nun gelişiyle değiştiği belirtiliyor.

Fransız basını, uzun süredir takımdan ayrılacağı konuşulan Draxler'in Pochettino tarafından beğenilmesi ve önümüzdeki sezon da kadroda tutulması için sözleşme yenileme görüşmelerinin yapılacağını belirten paylaşımlar yapmaya başladı. Draxler'in durumuyla ilgili açıklama yapan Sportif Direktör Leonardo, "Draxler'in durumuna bakacağız. Bence onu takımda tutmalıyız. Kulüp için önemli bir oyuncu. Son zamanlarda az forma şansı oldu ancak neler olacağını göreceğiz" sözlerini kullandı.

16 maçta 5 gole katkı yaptı

Draxler 2017 yılında Wolfsburg'dan PSG'ye 36 milyon euroya transfer olmuştu. Alman yıldız bu sezon toplam 16 maçta 3 gol 2 asist üretti.

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