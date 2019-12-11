Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu’nun 6. haftasında Fransız temsilcisi PSG’ye konuk oluyor. Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 284 kez mücadele etti. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 99 kez sahadan galip ayrılırken, 110 defa da rakiplerine mağlup oldu. 75 karşılaşmada ise kazanan taraf çıkmadı. Geride kalan müsabakalarda Cimbom, rakip fileleri 377 kez havalandırırken, kalesinde ise 423 gol gördü. A Grubu’nun diğer maçında Club Brugge, sahasında Real Madrid ile karşılaşacak.

Galatasaraylı taraftarlar ve futbol severler "PSG-Galatasaray maçı hangi kanalda, saat kaçta?" Sorusunun cevabını arıyor. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından naklen izleyiciyle buluşuyor. Dev maç ayrıca CBC Sport ekranlarından da yayınlanıyor. Dünyada yayınlanan birçok spor etkinliği Azerbaycan kanalı üzerinden takip edilebiliyor. Mücadeleleri izlemek isteyen spor severler “CBC Sport nasıl izlenir?” sorusunun yanıtını arıyor. İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri…

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport TV kanalını izleyebilmeniz için çanak anteninizin AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna ayarlı olması gerekmektedir. AzerSpace 1/Africasat 1a uydusuna dönük çanak anteniniz varsa uydu cihazınızın kurulum menüsünden frekans ekle (bazı cihazlarda transponder ekle, manuel kanal arama veya benzeri olabilir) menüsünü açın. Uydu adı kısmında "AzerSpace 1/Africasat 1a" seçin. Uydu seçimini yaptıktan sonra bir alt kısmında bulunan frekans kısmına 11134 sayısını girin. Polarizasyon kısmında H - Yatay seçin. Sembol kısmına 27500 sayısını girin. FEC değerini bir çok uydu cihazı otomatik seçmektedir, bu değeri değiştirmeyebilirsiniz. FEC değerini değiştirmek isterseniz CBC Sport TV yayınının FEC'i 5/6. Bütün frekans değerlerini düzgün girdikten sonra aramayı başlatıp yayınınızı izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500

PSG - Galatasaray maçı canlı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak?

TSİ 23.00’te Parc des Princes’da başlayacak karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetecek. beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanacak maçın canlı anlatımı ve skor takibi fanatik.com.tr'de olacak.

PSG - Galatasaray muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Meunier, Diallo, Silva, Bernat, Marquinhos, Paredes, Di Maria, Neymar, Mbappe, Icardi

Galatasaray: Muslera, Mariano, Donk, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Seri, Belhanda, Ömer, Emre Mor

Avrupa’daki 285. mücadele

Avrupa kupalarında Galatasaray, bugün 285. kez sahne alacak. Sarı-Kırmızılı takımın 99 galibiyeti, 75 beraberliği, 110 mağlubiyeti bulunuyor. Toplamda 377 gol atan Cim Bom, kalesinde 423 gol gördü.

PSG’ye karşı 2 galibiyet

Galatasaray, PSG ile daha önce 5 kez karşılaşırken, 2 galibiyet, 3 mağlubiyet elde etti. Aslan, Fransız takımlarına karşı çıktığı 18 maçta ise 6 kez kazanırken, 8 kez mağlup oldu, 4 mücadele berabere sonuçlandı.

Fatih Terim’le 78. karşılaşma

66 yaşındaki teknik direktör Fatih Terim, Galatasaray’ın başında Avrupa kupalarındaki 78. maçına çıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, daha önceki 77 karşılaşmada 30 galibiyet, 17 beraberlik ve 30 yenilgi elde etti.

Deplasmanlarda sıkıntı büyük

Cim Bom, Avrupa’da çıktığı son 12 maçta 4 beraberlik, 8 yenilgi yaşarken, galip gelemedi. Aslan ayrıca Avrupa’daki son 19 deplasman maçında da galibiyet yüzü görmedi. Galatasaray, Avrupa’daki son 7 maçında ise gol atmayı başaramadı.