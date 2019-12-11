PSG - Galatasaray (CANLI YAYIN) - PSG - GS canlı izle

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer alan temsilcimiz Galatasaray, son maçını Fransız devi PSG ile oynuyor. Grupta geride kalan 5 müsabakada sarı-kırmızılılar, 2 beraberlik sonucunda aldığı 2 puanla 4. sırada yer alırken, PSG ise 4 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 13 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Grubun ikinci maçında 1 Ekim’de Türk Telekom Stadyumu’ndaki müsabakayı Fransız takımı 1-0 kazanmıştı. TSİ 23.00’te Parc des Princes’da başlayan karşılaşmayı Rumen hakem Istvan Kovacs yönetiyor. beIN SPORTS 1 ekranlarından yayınlanan maçın canlı anlatımı ve skor takibi haberimizde.

Andone, Babel, Feghouli ve Adem Büyük'ün sakatlıklarının sürmesi, Falcao'nun ise tam olarak hazır olmaması nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, forvet hattında Emre Mor'a şans verdi.

**MAÇ BAŞLADI**

4.dakikada PSG etkili geldi. Sarabia sert vurdu kaelci Muslera son anda topu kornere çeldi.

5.dakikada Galatasaray Belhanda ile geldi. Ceza sahası dışından şutu üstten auta gitti.

10.dakikada Sarabia ceza sahası dışından yerden şutunu çekti top kaleci Muslera'da kaldı.

16.dakikada savunmanın arkasına Mbappe sarktı pasında Icardi golü attı ancak hakem pozisyonun bitmesini bekledi ve ofsayt kararı verdi.

20.dakikada Lemina orta alandan topu kendi taşıdı ceza sahasına girmeden vurdu top yandan auta gitti.

24.dakikada PSG gole çok yaklaştı. Kale sahasında Mbappe vurdu kaleci Muslera topu son anda çeldi.

GOL! 32.dakikada PSG Icardi'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

GOL! 35.dakikada PSG bu kez Sarabia ile golü buldu ve skoru 2-0 yaptı.

41.dakikada Galatasaray oyuncu değişikliği yaptı. Seri sakatlandı ve yerine Selçuk İnan girdi.

45.dakikada Mbappe ceza sahasına girerken vurdu top kaleci Muslera'da kaldı.

İLK YARI SONA ERDİ! PSG devreyi 2-0 önde kapattı.

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PSG - Galatasaray ilk 11'ler:

PSG: Sergio Rico, Kurzawa, Kouassi, Diallo, Bernat; Marquinhos, Paredes, Sarabia, Mbappe, Icardi, Neymar

Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Ömer Bayram, Belhanda, Emre Mor











