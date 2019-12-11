Şampiyonlar Ligi’nde heyecan Paris Saint Germain – Galatasaray maçıyla sürüyor. Temsilcimizin gruptaki son maçına her zaman olduğu gibi Misli.com’dan canlı bahis oynayabileceksiniz. Üstelik canlı bahis kayıplarınıza %10’a varan iade sadece Misli.com’da.

PSG-GALATASARAY MAÇINA BAHİS YAPMAK İÇİN AŞAĞIDAKİ GÖRSELİ TIKLAYIN

A Grubu’nda 3. olarak UEFA Avrupa Ligi’ne katılma şansı az da olsa devam eden Galatasaray deplasmanda Paris Saint Germain engelini geçmek zorunda. Öte yandan Club Brugge’un da Real Madrid karşısında puan kaybı yapması şart. Sarı-kırmızılılar Fransa’ya önemli eksiklerle geldi. Luyindama, Andone ve Emre Akbaba’nın uzun süreli sakatlıkları sürerken Feghouli, Babel ve Adem Büyük de henüz iyileşmediği için maç kadrosuna alınmadı.

Paris Saint Germain’de ise Herrera, Gueye ve Kimpembe kesin olarak oynamayacak. Veratti de büyük ihtimalle forma giyemeyecek. Fransız ekibinde teknik direktör Thomas Tuchel ufak çaplı rotasyona gidebileceklerini söylese de Mbappe ve Neymar’ı oynatmayı düşündüğünü açıkladı.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER

- Paris Saint Germain bu sezon evinde çıktığı tüm resmi maçları biri haricinde kazandı.

- PSG bu sezon Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı 21 maçın 20’sinde gol atarken Bu 20 maçın 13’ünde minimum 2 gol buldu.

- PSG’nin bu sezon ŞL’deki 5 maçının 4’ünün ilk yarısında gol oldu.

- Galatasaray gruptaki çıktığı 5 maçın 4’ünde gol yedi.

- Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde çıktığı son 10 maçta hiç galip gelebildi.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

İddaa bülteninde Tek Maç olarak oynanabilen karşılaşma öncesinde Misli.com üyelerinin %16’sı tercihini ev sahibinin galibiyeti yönünde kullanırken, 2,5 Gol üstünde bir skor çıkacağını düşünenlerin oranı da %8…

MİSLİ.COM EDİTÖRÜ M. FEVZİ TANIRLI’NIN YORUMU

PSG, 13 puanla açık ara lider ve rahat durumda olduğundan Thomas Tuchel kadroda ciddi bir rotasyona gidebilir. Ancak bu demek değildir ki G.Saray için iyi bir haber. Çünkü şu an takım kimliğini sahada iyi sergileyebilen herhangi bir rakip, G.Saray için çok zor. Tuzla örneği aşikar. Alanya maçının galibi G.Saray değil, Muslera. Bu nedenle temsilcimizde sıkıntı büyük. PSG'de de son 1-2 gündür Tuchel-Mbappe krizi konuşuluyor olsa da ayrı bir konu. Oranlar itibarıyla ilk yarı 1.5 üst seçeneği mantıklı.