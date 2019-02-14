El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Paris Saint Germain genç orta saha Barcelona'nın teklifini kabul edince devreye girdi ve oyuncuyu kararından döndürmeye çalıştı.

Boş çek verdiler

Fransızlar, 21 yaşındaki oyuncuya boş çek verdiler ve rakamı kendisinin belirlemesini istediler ancak oyuncu Barcelona'ya gitmeyi tercih etti ve PSG hedefine ulaşamadı.

Frenkie de Jong'U Manchester City'de yoğun şekilde istemişti.

5 kez Hollanda Milli Takımı'na seçilen oyuncu bu sezon çıktığı 32 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi.