PSG Frenkie de Jong'a son boş çek önerdi!

Katar sermayesinin satın aldığı Fransız kulübü Paris Saint Germain'in, Barcelona'nın 80 milyon euroluk transferi Frenkie de Jong'u son anda Katalanların elinden almaya çalıştığı ortaya çıktı.

14 Şubat 2019, Perşembe 10:21
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PSG Frenkie de Jong'a son boş çek önerdi!

El Mundo Deportivo'da yer alan habere göre, Paris Saint Germain genç orta saha Barcelona'nın teklifini kabul edince devreye girdi ve oyuncuyu kararından döndürmeye çalıştı.

Boş çek verdiler

Fransızlar, 21 yaşındaki oyuncuya boş çek verdiler ve rakamı kendisinin belirlemesini istediler ancak oyuncu Barcelona'ya gitmeyi tercih etti ve PSG hedefine ulaşamadı.

Frenkie de Jong'U Manchester City'de yoğun şekilde istemişti.

5 kez Hollanda Milli Takımı'na seçilen oyuncu bu sezon çıktığı 32 maçta 4 gol 1 asistlik performans sergiledi. 

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