PSG flaş Mauro Icardi kararı! Karısı açıklayınca...

Paris Saint Germian,Mauro Icardi'nin sözleşmesini feshetmişti. Bunun arkasından ise Nara'nın açıklamaları çıktı.. Yıldız oyuncunun hem menajeri hem de karısı olan Wanda Nara'nın 'Icardi sezon sonu Milano'ya dönmek istiyor' sözleri Arjantinli oyuncunun sonu oldu.

PSG bu dönemi bile beklemeden sözleşmeyi noktaladı. Icardi Ligue 1 ve Şampiyonlar Ligi'nde 26 maçta 17 gol atmıştı.

Milano'da da sorunlu bir gelecek bekliyor

İtalyan gazetesi Gazzetta dello Sport'a göre Fransa'daki zamanı sorunlu biten Icardi'yi Milano'da da riskli günler bekliyor.

Yıldız forvet bir dönem taraftarlarla kapışmış, Rapid Wien deplaasmanına takımla gitmeyi reddetmiş ve kulüp onu bu sebeple antrenmana almayınca da 1.4 milyon euroluk dava açmaya kalkmıştı.

Antonio Conte'yle analaşamadığı da düşünüldüğünde dönüşünün nasıl bir etki yaratacağı belirsiz.

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