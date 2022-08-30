PSG, Fabian Ruiz transferini bitiriyor

Yaz transfer döneminde orta sahasını büyük ölçüde yenileyen PSG, Vitinha ve Renato Sanches’in ardından Fabian Ruiz transferini de bitirme noktasına getirdi. Napoli’nin Verona maçı kamp kadrosuna almadığı Fabian Ruiz, Paris’e giderek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra kendisini 5 yıllığına PSG’ye bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.

PSG, 26 yaşındaki İspanyol oyuncunun transferi için 23 milyon euro karşılığında Napoli ile el sıkıştı. Ancak Napoli’nin PSG’den kaleci Keylor Navas’ı transfer etmek istediği ve bu transfer için anlaşma sağlandığı takdirde transfer bedelinin değişebileceği öğrenildi. 15 defa İspanya milli takım formasını giyen Fabian Ruiz’in Napoli’yle olan sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

Geçtiğimiz sezon Napoli formasıyla 38 maça çıkan Fabian Ruiz, 7 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

Burak Özkarpuzcu