PSG cephesi, Galatasaray maçı öncesi panikte!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint Germain'i konuk edeceği dev mücadele, akıllara iki takımın 18 yıl önceki olaylı karşılaşmalarını getirdi. Le Parisien ve 20 Minutes gazeteleri, bugün okuyucularıyla paylaştıkları özel haberlerde 13 Mart 2001 yılında Parc des Princes'te oynanan maçta Türk ve Fransız taraftarlar arasında çıkan tribün olaylarını hatırlattı.

56 kişinin yaralandığı, 17'sinin de hastaneye kaldırıldığı müsabakada forma giyen isimler arasında yer alan Pierre Ducrocq, konuyla ilgili Le Parisien'a verdiği demeçte "Ortamın hararetlendiğinin farkındaydık ama tribünlerde olan bitenin farkına hemen varamamıştık. O dönemde statta sürekli olaylar çıkardı. Bu nedenle maç esnasında çıkan kavgaya pek aldırış etmedik. Yaşananların büyüklüğünü ise daha sonrasında anladık." ifadelerini kullandı.

Söz konusu maçı tribünden takip eden bulunan PSG taraftarlarının görüşlerine yer veren 20 Minutes gazetesi ise yarınki mücadelenin güvenlik açısından büyük bir risk taşıdığı yorumunu yaparken UEFA ve Türk yetkililerinin büyük önlemler alması gerektiğine dikkat çekti.

Fransız ekibi, Devler Ligi'nin son 16 turu gruplarında oynanan ve iki taraf için de formaliteye dönen o karşılaşmayı daha sonra Sarı Kırmızılılar'da forma giyecek olan Christian'ın golleriyle 2-0 kazanmıştı. Çıkan olaylar nedeniyle oyunun 20 dakika durduğu mücadeleden boynu bükük ayrılan Cim Bom, grubunu ikinci sırada bitirerek çeyrek finalin yolunu tutmuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler