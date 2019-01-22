Paris Saint Germain'in Fernando aşkı yeniden alevlendi. Paris ekibinin 19 Ocak'ta ligde Guingam'ı 9-0 yendiği maçta sakatlanan Marco Verrati'nin durumunun ciddi olması, Brezilyalı futbolcuyu yeniden gündeme getirdi.

Adrien Rabiot'u Barcelona ile anlaştığı için kadro dışı bırakan PSG, orta alandaki boşluğu gidermek için Fernando'da karar kılmış ama daha sonra iş askıya alınmıştı. Hedefleri büyük olan Paris Saint Germain'in, Verrati'nin ağır sakatlığı sonrası Galatasaray'a cazip bir teklif getireceği belirtildi. Sarı-kırmızılılara Fernando için en az 6-7 milyon euroluk bir bonservis teklifinde bulunulacağı öğrenildi.

Giderse savunma

Galatasaray'da da Fernando'nun ayrılması sonrası planlar yeniden şekillenecek. Buna göre kalan iki kişilik yabancı kontenjanını hücum hattına kullanacak olan Cim-Bom, Fernando'nun gitmesi durumunda orta alana değil savunmaya takviye yapacak. Teknik kadronun Belhanda'yı Ndiaye ile bu bölgede kullanmaya sıcak baktığı böylece Alan için de yer açılmış olacağı bildirildi. Fernando konusunda PSG'nin kararlı olması, bonservis pazarlığında sarı-kırmızılıların elini güçlendirecek gibi görünüyor.

(Milliyet)



