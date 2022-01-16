PSG-Brest maç sonucu: 2-0

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında lider PSG sahasında Brets'i konuk etti. Mücadeleyi baştan sona üstün götüren Paris temsilcisi 32'de yıldızı Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarıda farkı açacak fırsatları yakalasa da PSG bir kez daha ağları sarsamadı. İkinci devreye de hızlı başlayan Mauricio Pochettino'nun öğrencileri 53'te aradığı golü buldu. Thilo Kehrer attığı golle farkı 2'ye çıkarttı. Bu dakikanın ardından başka gol sesi çıkmayınca PSG sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ev sahibi ekip puanını 50 yapıp en yakın takipçisi Nice'le farkı 11'e çıkarttı. Brest ise 21. hafta sonunda 25 puanda kaldı.