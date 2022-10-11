Geçtiğimiz hafta arası Estadio da Luz'da yenişemeyen PSG ile Benfica, bu kez kozlarını Parc des Princes'ta paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç, Süper Oran ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz.

Reims ile deplasmanda golsüz berabere kalıp bu sezon Fransa Ligue 1'de ikinci kez puan kaybı yaşayan PSG, yine de 26 puanla (8G 2B) ligin zirvesindeki yerini korumasını bildi. Geçtiğimiz hafta arası Portekiz'deki maçta 81. dakikada kenara gelen Lionel Messi, Reims maçı sonrası Benfica ile Parc des Princes'ta oynanacak Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını da pas geçecek. TD Christophe Galtier, Messi'nin önümüzdeki hafta sonu oynayacakları Marsilya maçında hazır durumda olacağını açıkladı. Arjantinli yıldız dışında Presnel Kimpembe, Renato Sanches ve Nuno Mendes de sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek. Hücum hattında "Pablo Sarabia, Kylian Mbappe & Neymar" üçlüsünü izleyeceğiz. Orta alanda Marco Verratti'nin yanında Vitinha görev yapacak. Kanatlarda Achraf Hakimi ve Juan Bernat olacak.

Portekiz'de yeni sezonun ilk 9 maçında 25 puan (8G 1B) toplayan ve ligde zirvede yer alan Benfica, Şampiyonlar Ligi H Grubu'ndaki ilk 3 maçı da kaybetmeden (2G 1B) 7 puanla geçti. Savunmadan Lucas Verissimo sezonu hiç açamadı. Bir diğer stoper Morato yaklaşık 2 aydır ortalarda yok. Sağ açık David Neres de deplasman kafilesinde yer almadı. TD Roger Schmidt defansın merkezinde "Nicolas Otamendi & Antonio Silva" ikilisini tercih edecek. Sağ bekte Alexander Bah, sol bekte Alejandro Grimaldo ter dökecek. Neres'in yokluğunda kanatta Diogo Goncalves izleyeceğiz. Gonçalo Ramos ile Petar Musa arasındaki "9 numara" tercihi maç saati netleşecek.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- PSG'nin iç sahada oynadığı son 4 resmi maçın 3'ü "2-3 GOL" aralığında sonuçlandı.

- Benfica deplasmanda oynadığı son 6 maçın 5'inde kalesini gole kapattı!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç ve Süper Oran fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu karşılaşmayı kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "PSG kazanır" oldu! %53'lük kesim Messi'nin yokluğunda "Neymar & Mbappe" iş birliğinin 3 puanı alacak güçte olduğuna inanıyor... %15'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

MİSLİ.COM YORUMCUSU EFE UYSAL’IN TERCİHİ

Kopenhag gruptaki en zayıf halka olmaya devam ediyor… Manchester City ilk 3 maçını da kazanarak bir üst turu büyük ölçüde garantiledi. 11 gol atıp kalelerinde bir gol gördüler. Manchester City hedefine yaklaştığı için Guardiola rotasyona gidebilir. Ancak Manchester City’de forma şansı bulan yıldız isimler de bu maçta farkını ortaya koyacaktır. İlk yarıda en az 2 gol olacağına dair verilen oranlar tatmin edici. Risk almaya değer nitelikte. Bu nedenlerle ilk yarı 1.5 üst seçeneğini öneriyorum.



