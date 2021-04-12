29 Mayıs’ta İstanbul’daki Atatürk Olimpiyat Stadı’nın ikinci kez (2005) ev sahipliği yapacağı Şampiyonlar Ligi finali için geri sayıma geçilirken, yarı finale çıkacak ilk iki takım salı gecesi belli olacak. Gecenin merakla beklenen maçında Fransa’dan PSG, 2020’deki finalde kupayı kaptırdığı Almanya’dan Bayern Münih’i 3-2’lik skor avantajıyla Paris’te ağırlayacak. Bayern’de ilk maçta olduğu gibi golcü Robert Lewandowski’nin yanı sıra Douglas Costa ve Tolisso da sakatlıkları sebebiyle forma giyemeyecek. Ev sahibinde de Marquinhos ve Bernat yok.

PSG - Bayern Münih maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'te oynanacak ve İtalyan hakem Daniele Orsato'nun yöneteceği PSG-Bayern Münih maçı TSİ 22.00'de başlayacak. beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak müsabakanın canlı skor takibi ve detayları haberimizde olacak.

PSG - Bayern Münih muhtemel 11'ler:

PSG: Navas, Dagba, Pereira, Kimpembe, Diallo, Gueye, Paredes, Draxler, Di Maria, Neymar, Mbappe

Bayern Münih: Neuer, Pavard, Boateng, Alaba, Davies, Kimmich, Martinez, Sane, Coman, Müller, Choupo-Moting

Nasıl tur atlarlar?

Turu geçen yarı finalde Manchester City-Borussia Dortmund eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak. Almanlar bu gece 3-2 kazanırsa, maç uzayacak. Son şampiyonun rakibini en az iki farkla mağlup etmesinin yanı sıra 4-3 ya da 5-4 gibi (Deplasman golü avantajı) skorlarla da devirmesi gerekiyor. Aksi her sonuç ise Fransızlar’ı son 4 takım arasına yazdıracak.