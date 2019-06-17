Fransa Ligue 1'de bu sezon da şampiyonluğa ulaşan Paris Saint Germain'de yıllardır gelmeyen Şampiyonlar Ligi zaferi başkan Nasser al-Khelaifi'yi kızdırmışa benziyor. Katarlı futbol adamı, uzun süren sessizliğini Fransızların dünyaca ünlü futbol dergisi France Football'e verdiği röportajla bozarken gündeme bomba gibi düşen açıklamalarda bulundu.

Değişikliklerin vazgeçilmez olduğunu, aksi hâlde kulübün hiçbir hedefine ulaşamayacağının altını çizen al-Khelaifi, sportif direktörlüğe takımın eski futbolcularından Leonardo'nun getirilmesiyle ilgili olaraksa "Kendisiyle iki dakika içinde anlaşmaya vardık. Sportif anlamda tüm yetki onda olacak. Leo, benim adamım ve inanılmaz biri. Ona sonuna dek güveniyorum. Onun doğal otoritesi, başta futbolcular olmak üzere herkese iyi gelecek." yorumunu yaptı.

Şampiyonlar Ligi ikinci turunda Manchester United'a elenmeleriyle ilgili de konuşan Katarlı spor adamı, "Futbolcular, bundan böyle daha çok sorumluluk üstlenecek. Daha çok şey yapacaklar, daha çok çalışacaklar. Burada kendilerini tatmin etmek için bulunmuyorlar. Eğer bunu kabul etmiyorlarsa kapı açık. Artık yıldız kaprisi çekmek istemiyorum." şeklinde konuştu.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler