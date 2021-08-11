Barcelona ile yollarını ayıran dünyaca ünlü yıldız Lionel Messi’nin yeni adresi PSG oldu. Kariyerindeki ilk transferini gerçekleştiren Arjantinli futbolcu, Fransız ekibi ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp transferi, sosyal medya hesabından yayınladığı video ile duyurdu. Messi, imza sonrası yaptığı açıklamada, “Kariyerimin yeni bir bölümüne başlamak; Kulüp ve taraftar için harika şeyler yapmaya sabırsızlanıyorum” diye konuştu.

Messi transferinden dolayı duyduğu mutluluğu dile getiren PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, tarih yazmaya hazır olduklarını vurguladı ve şu ifadeleri kullandı:

'Messi'nin bizi seçmesinden dolayı çok mutluyum'

"Messi'nin bizi seçmesinden dolayı çok mutluyum. Onu ve ailesini, Paris'te ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Harika ekibimizle birlikte, takımızın dünyadaki tüm taraftarlarımız için tarih yazdığını görmek için sabırsızlanıyorum."

Yıldız futbolcu, 21 yıl giydiği Barcelona formasıyla 778 resmi maça çıkıp, 672 gol attı. Messi, İspanyol ekibi ile 35 de kupa kazandı.







