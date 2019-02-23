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PSG Başkanı açıkladı: "Neymar ve Kylian Mbappe..."

UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle Paris Saint Germain'den ayrılabilecekleri iddia edilen Neymar ve Kylian Mbappe ile ilgili kulüp başkanı Nasser Al-Khelaifi'den flaş bir açıklama geldi.

23 Şubat 2019, Cumartesi 13:05
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PSG Başkanı açıkladı: 'Neymar ve Kylian Mbappe...'

Paris Saint Germain'in iki süperstarı Neymar ve Kylian Mbappe'nin UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları nedeniyle kulüpten ayrılabilecekleri konuşuluyordu.

Fransa'da yayım yapan Le Parisien gazetesine konuşan başkan Nasser Al-Khelaifi ise konuyla ilgili olarak çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına her zaman uyduklarını söyleyen Katarlı iş adamı, "Sizi temin ederim ki Kylian ve Neymar %100 değil, %2000 ihtimalle takımda kalacak." ifadelerini kullandı.

Takımın iki yıldız ismi hakkındaki bu iddialar, ilk olarak Fransızların dünyaca ünlü spor gazetesi L'Equipe tarafından gündeme getirilmiş ve bunun üzerine kulüple gazete arasında büyük bir savaş başlamıştı.

PSG'nin L'Equipe muhabirini akredite etmemesine Fransız kamuoyu büyük bir tepki göstermişti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler

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