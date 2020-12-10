PSG-Başakşehir maçına özel müfettiş

UEFA, PSG-Başakşehir mücadelesinin yaşanan ırkçılık olayı nedeniyle yarıda kalması üzerine olay ile ilgili disiplin soruşturması yürütmek üzere müfettiş atadığını açıkladı. Soruşturma ile ilgili kısa zaman içinde kamuoyuna bilgilerin de paylaşılacağı belirtildi.

Hatırlanacağı üzere maçın PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu, Pierre Webo için 'siyah adam' ifadesini kullanarak ırkçı bir tavır sergilemiş, Başakşehir karşılaşmadan çekilmişti. PSG oyuncuları da Başakşehir'in bu tavrını desteklemişti.