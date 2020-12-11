UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PSG ile temsilcimiz Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta 4. hakem Sebastian Coltescu'nun imza attığı ırkçılık skandalı, futbol dünyasını harekete geçirmiş durumda. UEFA, en önemli organizasyonunda bir hakem tarafından gerçekleştirilen bu olay nedeniyle hakem eğitimlerinde değişime gitmeyi planlıyor.

Daily Mail'e göre UEFA, önümüzdeki hafta ve önümüzdeki ay gerçekleşecek hakem zirvelerinin gündeminde bu konuya öncelikli bir yer verecek.

UEFA, Coltescu hakkında soruşturma başlatırken tüm ses kayıtları da değerlendirilecek ve yaklaşık 10 gün içerisinde görevlendirilen müfettişin çalışmaları sonucunda bir karar alınacak. Coltescu'ya 10 maçlık bir ceza verilebileceği aktarılırken esas olarak konuya ilişkin kararların ocak ayında gündeme getirilebileceği belirtildi.