UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Başakşehir, Avrupa'da son maçına çıkıyor. Geçtiğimiz hafta turnuvadan elenmesi kesinleşen temsilcimiz, bu hafta PSG'ye konuk olacak. Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda altıncı ve son maçında yarın Paris Saint-Germain takımına konuk olacak.

Teknik direktör Okan Buruk yönetiminde geçtiğimiz sezonu Süper Lig'de şampiyon tamamlayan bu sezon da Şampiyonlar Ligi'nde zorlu bir gruba düşen Başakşehir, son maçında galibiyet için sahaya çıkacak. Grup maçlarında iyi bir performans göstermesine rağmen sahasında sadece Manchester United galibiyeti bulunan temsilcimizin PSG karşısında da varını yoğunu ortaya koyması bekleniyor.









PSG - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

8 Aralık Salı günü, Parc des Princes Stadı'nda oynanacak PSG - Başakşehir maçı TSİ 23.00'te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi performansı

Leipzig-Başakşehir: 2-0

Başakşehir-PSG: 0-2

Başakşehir-Manchester United: 2-1

Manchester United-Başakşehir: 4-1

Başakşehir-Leipzig: 3-4







