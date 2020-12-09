PSG - Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak, hangi kanalda?

Türkiye'nin gözü kulağı bu akşam bir kez daha Paris'te olacak. Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Başakşehir'in dün oynaması gereken PSG mücadelesi yaşanan ırkçılık olayı sebebiyle bugüne ertelenmişti. 4. hakem Sebastian Coltescu’nun Başakşehir yardımcı antrenörü Pierre Webo’ya karşı sergilediği ırkçı söylem nedeniyle iki takımın oyuncuları sahayı terk etmiş ve yapılan incelemeler sonunda maçın bugün oynanmasına karar verilmişti. Dün yaşanan ırkçılık olayı sonrası UEFA maçın hakemlerini değiştirdi. Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atandı. Bu akşam oynanacak maçta PSG ve Başakşehirli futbolcular "Irkçılığa hayır" yazan tişörtler giyecekler ve Parc des Princes Stadı'nın reklam panolarında da yine ırkçılık karşıtı sözler yer alacak.

PSG - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes Stadı’nda oynanacak karşılaşma 14. dakikadan itibaren saat 20.55’te başlayacak. Mücadele, beIN Sports 1’den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...

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PSG - Başakşehir 11'ler...

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Florenzi, Bakker, Veratti, Paredes, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert, Rafael, Hasan Ali, Ponck, Mehmet Topal, Berkay, Mahmut, İrfan Can, Deniz, Gulbrandsen, Crivelli

Maçın hakemi değişti...

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.

Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.

PSG - Başakşehir maçında neler yaşandı?

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Sonrasında İstanbul Başakşehir'de futbolcular, teknik heyet ve yönetimin yaptığı görüşme sonucunda sahaya çıkmama kararı alındı.

İki eksik var

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya’da karşı karşıya gelecek. Turuncu-Lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek. Okan Buruk ve öğrencileri iddiası kalmasa da ülke puanına katkı yapabilmek adına mücadele verecek. Başakşehir kazanırsa ülke puanına 400, beraber kalırsa 200 puanlık bir kazanç sağlayacak.