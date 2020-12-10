PSG - Başakşehir maçı dünya gündeminde.

Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo’nun, Paris Saint-Germain ile oynadıkları UEFA Şampiyonlar Ligi maçında dördüncü hakemin ırkçı söylemine maruz kalması, dünya basınında geniş yer buldu. Sadece spor gazeteleri değil, dünyanın önde gelen tüm medya kuruluşlarının gündeminde yaşanan ırkçılık olayı vardı. Büyük bir insalık suçu olan ırkçılığa karşı dünya bir kez daha birleşip lanet yağdırırken temsilcimiz Başakşehir’in de olaya gösterdiği reaksiyon ve duruş büyük övgü aldı.

‘Irkçılık skandalı’

İngiliz basınından Guardian, “Irkçılık skandalı” manşetiyle okuyucularına duyurduğu haberde, Pierre Webo’ya maç sırasında kırmızı kart gösterilmesi nedeniyle olayların alevlendiğini belirterek, UEFA’nın konu hakkında detaylı bir soruşturma başlatmasını öne çıkardı.

Demba Ba, The New York Times’ta

The New York Times, “Hakemin ırkçılık içerikli söylemlerinin ardından PSG ve Medipol Başakşehirli oyuncular stada çıkmayı reddetti. Demba Ba’nın Coltescu’ya, ’Beyaz insan demiyorsun. Yalnızca insan diyorsun. Peki neden siyah bir insandan bahsederken, ona siyah insan diyorsun?’ sorusunu yöneltmesi öne çıkarıldı.

AS geçmişini yazdı

İspanyol basınından As gazetesi, “Irkçılığa son verin” manşetiyle öne çıkarttığı haberinde eylemi gerçekleştiren Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu’nun geçmişi hakkında bilgiler verdi. Romanya’da 2007 yılında 2. lig hakemi olan Coltescu’nun FIFA tarafından aynı yıl 3. lige düşürülmesine rağmen bir yıl sonra 1. lig maçlarına atandığı ve kariyeri boyunca yönettiği maçlarda tartışmaların odağında kaldığı vurgulandı. Haberde, Romanya 1. Futbol Ligi’nde 23 Kasım’da Gaz Metan Medias ile Steaua Bükreş arasında oynanan karşılaşmada Coltescu’nun verdiği kararlarla tartışmalara yol açtığı da ifade edildi.

‘Paris’te rezillik’

İtalya basınından TuttoSport, “Paris’te rezillik” manşetli haberinde “Parc des Princes Stadı’nda PSG ile Medipol Başakşehir arasındaki Şampiyonlar Ligi karşılaşması büyük bir kaos ortamına sahne oldu. Hakemin ırkçı söylemine ilk olarak Demba Ba önderliğindeki Türk takımının yedek kulübesi tepki gösterdi. Olayın şokunu atlatan PSG’li oyuncular da rakiplerinin tepkisine destek verdi ve karşılaşma 14. dakikada hakem rezaleti nedeniyle sona erdi.” yorumunu yaptı.

‘Maçı erteletti!’

“Irkçı hakem maçı erteletti” başlığıyla haberini yayımlayan The Times gazetesi, “Hakemin ırkçı söylemi, Medipol Başakşehir ve PSG’li oyuncuların maç sırasında soyunma odasına gitmesine yol açtı.” şeklinde görüş belirtti.