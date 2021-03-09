UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanşında herkesin gözü, İspanya'da 4-1 kazanan PSG'nin, Fransa'da Barcelona'yı konuk edeceği mücadelede olacak. Beinsports1'deki karşılaşma öncesi Lionel Messi ve arkadaşları, bir kez daha imkansızı istiyor. 2016-2017 sezonunda iki takım yine son 16 turunda eşleşmişti. İlk maçı 4- 0 kazanan PSG'yi o dönem Arda Turan'ın da oynadığı maçta Barça, Nou Camp'ta 6-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırmıştı.

İşte tur ihtimalleri

Konuk ekipte Coutinho, Pique, Fati, Roberto ve Araujo, ev sahibinde Neymar, Bernat ve ilk maçta gol atan Kean, sakatlıklarından dolayı forma giyemeyecek. Eğer Barça 4-1 kazanırsa, maç uzayacak. Katalanlar'ın tur atlaması için 3-0 kazanması ya da gol yemesi halinde Kylian Mbappe önderliğindeki rakibini en az 4 farklı mağlup etmesi gerekiyor.

PSG - Barcelona maçı ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta?

Parc des Princes'te oynanacak PSG - Barcelona maçını Anthony Taylor yönetecek. TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN SPORTS HD 1'den naklen yayınlanacak karşılaşmanın canlı skor takibi haberimizde olacak.

PSG - Barcelona muhtemel 11'ler:

PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes; Di Maria, Verratti, Mbappe; Icardi

Barcelona: Ter Stegen; Mingueza, Lenglet, Umtiti; Dest, De Jong, Busquets, Alba; Pedri; Messi, Griezmann

Neymar dev maçta yok!

PSG'den yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki Neymar'ın yanı sıra, tedavisi süren Juan Bernat ile karantinada olan Moise Kean mücadelede görev alamayacak. Neymar, deplasmanda 4-1 kazandıkları ilk maçta da eski takımı Barcelona'ya karşı oynayamamıştı.

Barcelona'da 4 eksik

Barcelona'da ise sakatlıkları süren Coutinho, Pique, Fati ve Roberto, zorlu maçta görev alamayacak isimler.