PSG - Angers maç sonucu: 6 - 1

Paris Saint-Germain 6.hafta maçında Angers'i sahasında farklı geçti. Sezona şok iki yenilgi ve koronavirüs vakaları ile başlayan PSG, yavaş yavaş ritmini bulmaya başladı. Thomas Tuchel'in takımı sahasında Angers'i 6-1 mağlup etti

PSG adına golleri Neymar (2), Mbappe, Florenzi, Gueye ve Draxler kaydetti. Bu sonuçla PSG üst üste 4. galibiyetini almış oldu